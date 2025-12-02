Sempio davanti alla casa dei Poggi spuntano le foto inedite dell' agosto 2007 | cosa rivelano

Inedite per diciott'anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta per due volte sulla scena dove i carabinieri, il pm e i parenti della vittima stavano convergendo quel fatidico 13 agosto 2007. La prima foto, scattata alle 15.53, ritrae Sempio al volante dell'auto di famiglia. L’ultimo scatto è delle 16.13: in primo piano, di spalle, c’è la madre della vittima, Maria Rita Poggi, mentre all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia due vigili tendono il nastro bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sempio davanti alla casa dei Poggi, spuntano le foto inedite dell'agosto 2007: cosa rivelano

Altre letture consigliate

Il caso Garlasco: ci sono le foto di Andrea Sempio davanti a casa Poggi il giorno della morte di Chiara. Rimaste inedite per 18 anni, sono state acquisite dai carabinieri e dalla procura di Pavia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Il caso Garlasco: ci sono le foto di Andrea Sempio davanti a casa Poggi il giorno della morte di Chiara. Rimaste inedite per 18 anni, sono state acquisite dai carabinieri e dalla procura di Pavia #ANSA Vai su X

Perché le foto di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell’omicidio non dimostrano nulla, secondo la difesa - In alcune foto diffuse sui social si vede Andrea Sempio passare in macchina davanti alla villetta di Garlasco dove poche ore prima è avvenuto l'omicidio ... Riporta fanpage.it

Garlasco, le foto di Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi: bufera sul web - Le immagini del 37enne in via Pascoli datate 13 agosto del 2007 e circolate sul web stanno facendo discutere, l’avvocato Cataliotti sicuro: “La migliore prova” ... Da libero.it

Garlasco, spuntano delle foto di Andrea Sempio davanti casa dei Poggi il giorno dell’omicidio. Eccole - Riportiamo le ultime notizie sul caso Garlasco e le potenziali conseguenze per Andrea Sempio nelle indagini in corso. Segnala piudonna.it

Garlasco, le foto di Sempio e delle gemelle Cappa davanti a casa Poggi il giorno dell’omicidio - La Procura di Pavia ha completato la nuova indagine sul delitto di Garlasco, diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, e si prepara a decidere se ... Scrive thesocialpost.it

Andrea Sempio davanti a casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio: spuntano le immagini inedite. Convocata dai pm la fotografa dilettante - Delitto di Garlasco: nelle immagini pubblicate sul canale Youtube Bugalla Crime si vedono anche le gemelle Cappe e il padre dell’indagato immortalati in quel maledetto 13 agosto 2007. Si legge su msn.com

Caso Garlasco, spuntano foto inedite di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell’omicidio - Inedite per diciott’anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli ... Da msn.com