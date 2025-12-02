Sempio davanti alla casa dei Poggi spuntano le foto inedite dell' agosto 2007 | cosa rivelano

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inedite per diciott'anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta per due volte sulla scena dove i carabinieri, il pm e i parenti della vittima stavano convergendo quel fatidico 13 agosto 2007. La prima foto, scattata alle 15.53, ritrae Sempio al volante dell'auto di famiglia. L’ultimo scatto è delle 16.13: in primo piano, di spalle, c’è la madre della vittima, Maria Rita Poggi, mentre all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia due vigili tendono il nastro bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

