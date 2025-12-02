Seltsam | L?unico posto sicuro è l?abbraccio di mamma Il maestro mi diceva che ero stonato Sanremo Giovani? È come vedere la Lazio vincere la Champions

Leggo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Certe volte nel mondo dei grandi ci si dimentica che l?unico modo per sentirsi al sicuro è grazie alla mano di mamma». Lorenzo Giovanniello, in arte Seltsam, è la. 🔗 Leggi su Leggo.it

seltsam lunico posto sicuro 232 labbraccio di mamma il maestro mi diceva che ero stonato sanremo giovani 200 come vedere la lazio vincere la champions

© Leggo.it - Seltsam: «L?unico posto sicuro è l?abbraccio di mamma. Il maestro mi diceva che ero stonato. Sanremo Giovani? È come vedere la Lazio vincere la Champions»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Seltsam Lunico Posto Sicuro