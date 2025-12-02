Selfie geolocalizzazione e un buco nel muro | ecco come i rapinatori del colpo a Sampierdarena si sono incastrati da soli

Rintracciati grazie alle telecamere e al gps della macchina noleggiata: i tre, provenienti dal Piemonte, sono stati arrestati sulla base di indizi «gravi e concordanti».

Selfie, geolocalizzazione e un buco nel muro: ecco come i rapinatori del colpo a Sampierdarena si sono incastrati da soli - Rintracciati grazie alle telecamere e al gps della macchina noleggiata: i tre, provenienti dal Piemonte, sono stati arrestati sulla base di indizi «gravi e ...

TikTok, selfie e auto a noleggio con gps: così la banda del buco si è auto-incastrata nel colpo da 300 mila euro - In manette sono finiti tre cittadini romeni: Alexandru Cosmin Alpos, 37 anni, Lucian Talpos, 40 anni, e Valer Mihai Vasilescu, 47 anni.

