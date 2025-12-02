La Provincia di Grosseto apre ufficialmente la selezione per la nuova Consigliera o il nuovo Consigliere di Parità, una figura chiave nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e nella promozione delle pari opportunità. Avviata la procedura per individuare la figura chiave nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione delle pari opportunità. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di martedì 23. L’incarico, conferito dal Ministero del Lavoro, è rinnovabile una sola volta. Il bando, pubblicato in questi giorni, fissa la scadenza per la presentazione delle candidature alle 12 di martedì 23 e punta a individuare il profilo più idoneo a rappresentare il territorio in un ruolo che richiede competenza, equilibrio e capacità di dialogo con istituzioni, imprese e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Selezione per consigliera o consigliere di parità