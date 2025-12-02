Sei punti contro Sempio Garlasco quali sono e perché potrebbero rivelare il movente

Per ricostruire la nuova geografia investigativa del caso Garlasco, gli inquirenti hanno fissato sei punti cardine, sei snodi che vanno dal Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi fino all’inchiesta bis sulla presunta corruzione legata all’archiviazione del 2017. In mezzo si collocano lo scontrino del parcheggio di Vigevano, l’enigmatica impronta «33», le telefonate compiute dall’indagato all’abitazione dei Poggi nei giorni precedenti al delitto e, soprattutto, la questione del movente. >> “Stupendi ma diversi”. Samira Lui e il fidanzato mai così belli: cuori a vagonate per le ultime foto di coppia Un mosaico che la procura di Pavia sostiene di avere ormai delineato, individuando un possibile filo conduttore che potrebbe diventare il baricentro dell’accusa contro il 37enne Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Caso Garlasco: Dna, scontrino e telefonate, gli indizi contro Sempio. I punti a favore dei pm di Pavia che hanno riaperto le indagini #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, ecco i sei punti contro Sempio e perché gli inquirenti confidano di aver trovato il movente - Gli investigatori sono convinti di aver individuato il movente, che potrebbe diventare il punto chiave dell’accusa contro Andrea Sempio ... Come scrive msn.com

Garlasco, tutti gli indizi contro Sempio - Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi, alle telefonate anomale, al movente. Segnala panorama.it

Sempio a Vespa: "Non ho mai visto video porno sul pc di Chiara. Il mio Dna sull'unghia? Non è una traccia netta" - Dopo l'ospitata a Cinque minuti, Andrea Sempio è tornato davanti a Bruno Vespa per una lunga intervista a Porta a Porta. Scrive today.it

Garlasco, l'intervista di Sempio a Porta a Porta da Vespa sull'impronta 33 e il dna sotto le unghie di Chiara - Andrea Sempio racconta a Porta a Porta paranoia e dettagli sul caso Garlasco, dalle telefonate allo scontrino fino al dna contestato ... Da virgilio.it

Sempio: in casa Poggi i miei legali cercano punti contro di me. Come sto? Ormai c’è un livello di ansia costante - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a “Dentro la notizia”: “Si va avanti e basta, non si può fare altro. Riporta msn.com

Delitto di Garlasco/ Sempio e la strategia della difesa: “Cerchiamo punti di contatto fra me e Chiara” - Il delitto di Garlasco a Dentro la notizia, con le parole di Andrea Sempio ma anche dei due avvocati Cataliotti e De Rensis: cosa è emerso ... Da ilsussidiario.net