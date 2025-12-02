Sei panchine e solo 11 minuti | Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio

Calciomercato.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

331? con Tudor e appena 11? con il tecnico di Certaldo: tutto è abbastanza chiaro Se tre indizi fanno una prova, sei partite su sette senza giocare ci dicono chiaramente che l’allenatore non lo vede. Che non rientra nei suoi piani, che Joao Mario non rientra in quelli di Luciano Spalletti. E allora, parafrasando proprio il tecnico bianconero, non c’è altra strada all’addio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Joao Mario e la Juve sono destinati a separarsi già nel prossimo calciomercato invernale, a ppena sei mesi dopo essersi messi insieme. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

sei panchine e solo 11 minuti spalletti non lo vede e a gennaio sar224 addio

© Calciomercato.it - Sei panchine e solo 11 minuti: Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sei panchine 11 minutiSei panchine e solo 11 minuti: Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio - Così nacque lo scambio con il Porto, con Alberto Costa uno degli ultimi affari del dimenticabile Giuntoli: il laterale ha fatto il ... Come scrive calciomercato.it

Roma, infortunio per Dybala 11 minuti dopo l’ingresso in campo: lacrime in panchina - Dura solamente 11 minuti la gara di Paulo Dybala: l’argentino subentra a Soulè al 64' ma al 75' è costretto al cambio per infortunio Brutte notizie per Claudio Ranieri. Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Sei Panchine 11 Minuti