Sei panchine e solo 11 minuti | Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio
331? con Tudor e appena 11? con il tecnico di Certaldo: tutto è abbastanza chiaro Se tre indizi fanno una prova, sei partite su sette senza giocare ci dicono chiaramente che l’allenatore non lo vede. Che non rientra nei suoi piani, che Joao Mario non rientra in quelli di Luciano Spalletti. E allora, parafrasando proprio il tecnico bianconero, non c’è altra strada all’addio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Joao Mario e la Juve sono destinati a separarsi già nel prossimo calciomercato invernale, a ppena sei mesi dopo essersi messi insieme. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi non bastano le frasi fatte. Non bastano i minuti di silenzio. Non bastano le panchine rosse se non diventiamo, tutti, voce e scelta quotidiana contro ogni forma di violenza. ? La violenza non nasce all’improvviso. Nasce da una parola lasciata correre, d - facebook.com Vai su Facebook
Sei panchine e solo 11 minuti: Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio - Così nacque lo scambio con il Porto, con Alberto Costa uno degli ultimi affari del dimenticabile Giuntoli: il laterale ha fatto il ... Come scrive calciomercato.it
Roma, infortunio per Dybala 11 minuti dopo l’ingresso in campo: lacrime in panchina - Dura solamente 11 minuti la gara di Paulo Dybala: l’argentino subentra a Soulè al 64' ma al 75' è costretto al cambio per infortunio Brutte notizie per Claudio Ranieri. Riporta gianlucadimarzio.com