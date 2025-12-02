Sei panchine e solo 11 minuti | Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio

331? con Tudor e appena 11? con il tecnico di Certaldo: tutto è abbastanza chiaro Se tre indizi fanno una prova, sei partite su sette senza giocare ci dicono chiaramente che l’allenatore non lo vede. Che non rientra nei suoi piani, che Joao Mario non rientra in quelli di Luciano Spalletti. E allora, parafrasando proprio il tecnico bianconero, non c’è altra strada all’addio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Joao Mario e la Juve sono destinati a separarsi già nel prossimo calciomercato invernale, a ppena sei mesi dopo essersi messi insieme. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

