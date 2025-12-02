Sedicente la stupida definizione che nega la matrice dell’attacco alla Stampa e la città in ostaggio
Puntuale e stupido, è arrivato il marchio "sedicenti", cattiva roba d'antan. "Sedicenti pro Pal", nel post di Telese. E tutto un profluvio di attenuanti generiche, so' sedicenni, a.
