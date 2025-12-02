Sedicenne di Calco arrestata a Milano | aggrediti i poliziotti con la borsa dopo la rapina
Una sedicenne di Calco è finita in manette insieme ad altre due minorenni per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla sera del 29 novembre, quando le tre ragazze hanno rubato un paio di auricolari a un quindicenne nella zona della Darsena di Milano, per poi aggredire con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
secondo concerto del 1° festival della musica classica. 16 novembre 2025 ore 15.00 Chiesa parrocchiale di Calco Il Gloria in Re maggiore di Antonio Vivaldi per soli, coro e orchestra - facebook.com Vai su Facebook
Sedicenne di Calco arrestata a Milano: aggrediti i poliziotti con la borsa dopo la rapina - La giovane lecchese tra le tre minorenni fermate per aver rubato auricolari a un quindicenne e aver reagito con violenza. Si legge su leccotoday.it