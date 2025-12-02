Sean ‘Diddy’ Combs attacca Netflix | i motivi dello scontro

Roma, 2 dicembre 2025 – L’annuncio improvviso di ‘Sean Combs: la resa dei conti’, disponibile su Netflix da martedì 2 dicembre, ha scatenato l’ira dell’ex magnate della musica. Il progetto, articolato in quattro episodi, ripercorre ascesa e caduta del fondatore di Bad Boy Records, oggi detenuto dopo la condanna a 4 anni di carcere per reati legati alla prostituzione. Il portavoce di Combs: “un vergognoso attacco”. Un trailer lampo, diffuso a fine novembre, ha immediatamente incendiato il dibattito. Attraverso una dichiarazione affidata a TMZ, il portavoce di Combs, Juda Engelmayer, ha bollato il lavoro come “un vergognoso attacco orchestrato”, accusando Netflix di aver utilizzato materiale sottratto e mai autorizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sean ‘Diddy’ Combs attacca Netflix: i motivi dello scontro

News recenti che potrebbero piacerti

ESCE OGGI su Netflix Sean Combs: La resa dei conti! “Quando il potere si rompe, fa rumore. E questa volta fa malissimo.” Sean Combs: La resa dei conti arriva su Netflix con la grazia di un martello che sfonda una porta chiusa da decenni. Diddy non è più - facebook.com Vai su Facebook

Chi è il vero Sean Combs? SEAN COMBS: LA RESA DEI CONTI. Dal 2 dicembre, solo su Netflix. Vai su X

Sean ‘Diddy’ Combs attacca Netflix: i motivi dello scontro - Roma, 2 dicembre 2025 – L’annuncio improvviso di ‘Sean Combs: la resa dei conti’, disponibile su Netflix da martedì 2 dicembre, ha scatenato l’ira dell’ex magnate della musica. Lo riporta quotidiano.net

Sean "Diddy" Combs uscirà dal carcere nel 2028 - Sean "Diddy" Combs è stato assolto da una giuria dalle accuse più gravi di traffico sessuale e racket, per le quali rischiava decenni di carcere e forse l'ergastolo in caso di condanna. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Donald Trump potrebbe salvare Sean "Diddy" Combs: a breve la decisione - Sean "Diddy" Combs è stato condannato a 50 mesi, poco più di quattro anni, di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole a luglio di due capi d'imputazione per trasporto di persone a fini di ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Il rapper Sean "Diddy" Combs condannato a oltre quattro anni di prigione - Stangata per Sean 'Diddy' Combs: solo la grazia da lui implorata al presidente Donald Trump potrà salvare dalla prigione il magnate dell'hip- Riporta ansa.it

Sean "Diddy" Combs condannato a quattro anni e due mesi di prigione - Un giudice di New York ha condannato Sean "Diddy" Combs a 50 mesi, oltre quattro anni di prigione, per "gravi offese di carattere sessuale che hanno irreparabilmente danneggiato due donne". Si legge su rainews.it