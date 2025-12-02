Se vado in suite con Dolce la faccio ubriacare al GF provvedimento per le frasi di Domenico e Simone

Provvedimento del Grande Fratello nei confronti di Domenico D'Alterio e Simone De Bianchi. I due concorrenti si sono lasciati andare a battute infelici nei confronti della coinquilina Dolce, che non sono passate inosservate: "Se mi mandate nella suite con lei, la faccio ubriacare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

