Se non vi piace Nick Cave è perché non l’avete mai ascoltato dal vivo
Il cantautore australiano è uno dei più bravi nelle esibizioni in concerto. E il suo nuovo album, Live god, lo conferma. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
HUMAN- Scario ( Cilento National park, Italy ) La magica notte di Scario .. anche a Novembre ? Foto di nick palumbo Anche qui e’ Cilento Clicca “ mi piace “ sulla nostra pagina iscriviti al gruppo cilentoNature , chiamaci per le tue escursioni ti raccontiamo - facebook.com Vai su Facebook