Castiglion Fiorentino: Pare che in Comune abbiano inventato un nuovo sport olimpico: il salto della risposta e il muto sincronizzato. Succede che venerdì, in Consiglio Comunale, il Gruppo Rinascimento Castiglionese chiede: «Oh, ma ‘ste scuole de La Nave e Santa Cristina, le volete aprire sì o no?» E l’assessore, con la prontezza d’un bradipo in ferie, sfodera il suo miglior talento: il Silenzio Cosmico Istituzionale™. Nemmeno un “boh”, manco un colpo di tosse. Niente. Pare aspettasse i sottotitoli. Poi, zacchete! Lunedì 1° dicembre la Giunta tira fuori una delibera fresca fresca: da settembre 2026 la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” de La Nave e la Primaria “Grifoni” di Santa Cristina chiuse per ferie. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Scuole chiuse e bocche cucite! A Castiglioni si studia… a porte serrate!