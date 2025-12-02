Scuole chiuse e bocche cucite! A Castiglioni si studia… a porte serrate!
Castiglion Fiorentino: Pare che in Comune abbiano inventato un nuovo sport olimpico: il salto della risposta e il muto sincronizzato. Succede che venerdì, in Consiglio Comunale, il Gruppo Rinascimento Castiglionese chiede: «Oh, ma ‘ste scuole de La Nave e Santa Cristina, le volete aprire sì o no?» E l’assessore, con la prontezza d’un bradipo in ferie, sfodera il suo miglior talento: il Silenzio Cosmico Istituzionale™. Nemmeno un “boh”, manco un colpo di tosse. Niente. Pare aspettasse i sottotitoli. Poi, zacchete! Lunedì 1° dicembre la Giunta tira fuori una delibera fresca fresca: da settembre 2026 la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” de La Nave e la Primaria “Grifoni” di Santa Cristina chiuse per ferie. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RADIOMAMMA-MILANO è FAMILY FRIENDLY. Sound Gallery by Dmitry Taras · Christmas Theme. Scuole chiuse tra Natale e Capodanno, a chi lascio i figli se devo lavorare? La soluzione arriva dai #campus di Natale: settimanali, per singole giornate, per le - facebook.com Vai su Facebook
Scuole chiuse per allerta meteo arancione domani 25 novembre, la lista dei Comuni in Campania Vai su X
Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali ... Scrive lanazione.it
Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione: ecco dove - Firenze, 22 ottobre 2025 – Scatta una nuova chiusura delle scuole in Toscana a causa della nuova allerta arancione che è stata diramata in Toscana. Secondo lanazione.it
Scuole chiuse per la sospensione del servizio idrico: ecco quando e dove - Lo stop all'acqua costringerà le scuole a fermare le attività didattiche e educative. Scrive diregiovani.it
Allerta meteo, scuole chiuse a Pozzuoli: aperte a Quarto - Inizio nuovo anno scolastico a singhiozzo a Pozzuoli dove domani le scuole resteranno chiuse a causa dell'innalzamento dell'allerta meteo che, a partire dalle 14 di oggi, è passata da gialla ad ... Da ilmattino.it
Scuole chiuse oggi 23 ottobre per maltempo, dalla Toscana alla Liguria: l'elenco delle città - Sono questi i provvedimenti presi in vista dell'allerta arancione prevista per oggi dalle 10 alle 18. ilmessaggero.it scrive