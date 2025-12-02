Scuola e disabilità solo 1 istituto su 2 è davvero accessibile | mancano ascensori e bagni a norma

Gli studenti con disabilità aumentano, ma le scuole italiane faticano ancora a garantire spazi sicuri, accessibili e privi di ostacoli. In un solo anno – tra il 20232024 e il 20242025 – gli alunni con disabilità sono passati da 321.185 a 331.124, ma la loro piena inclusione si scontra con edifici scolastici spesso non adeguati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

