Scritte ProPal in sinagoga Fiano | Non chiamateli compagni che sbagliano

“Quello a Monteverde è un atto spaventoso che fa tornare l’orologio indietro di tanti anni. Sottovalutati tanti episodi negli ultimi giorni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scritte ProPal in sinagoga, Fiano: “Non chiamateli compagni che sbagliano”

Leggi anche questi approfondimenti

Vandalizzata una sinagoga a Monteverde, scritte ProPal sui muri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun per esprimergli vicinanza e solidarietà. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Vandalizzata una sinagoga a Monteverde, scritte ProPal sui muri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun per esprimergli vicinanza e solidarietà. #ANSA Vai su X

Scritte ProPal sinagoga, Fiano: “Ignoranza e discriminazione, non chiamateli compagni che sbagliano” - “Quello a Monteverde è un atto spaventoso che fa tornare l’orologio indietro di tanti anni Sottovalutati tanti episodi negli ultimi giorni” ... Da repubblica.it

Scritte proPal su muri, vandalizzata una sinagoga a Roma - Mattarella ha telefonato al presidente della comunità ebraica della Capitale Victor Fadlun per esprimergli solidarietà (ANSA) ... Secondo ansa.it

Vandalizzata sinagoga a Roma: scritte pro-Pal sui muri - Due individui con il volto coperto hanno vandalizzato il luogo di culto ebraico tracciando sui muri alcune scritte di propaganda ... altarimini.it scrive

Roma, la sinagoga di Monteverde vandalizzata con scritte pro-Pal. Caccia a due sospetti ripresi dalle telecamere - Il presidente della Comunità ebraica della capitale: “Gesto che oltraggia”. msn.com scrive

Esclusiva Tg1: nelle immagini i due ragazzi incappucciati che vandalizzano la sinagoga a Roma - Scritte 'Monteverde antisionista e antifasicista' e 'Palestina Libera' sono apparse stamattina alla sinagoga a Monteverde in via Giuseppe Pianese, a Roma. Secondo msn.com

Roma, Propal e muri imbrattati: i raid vandalici nelle strade costeranno 100mila euro - Super lavoro per l’Ufficio capitolino per la Qualità urbana, nato meno di un anno fa per preservare decoro e pulizia negli ... Si legge su ilmessaggero.it