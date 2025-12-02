Scorsese ‘incontra’ Pasolini | a Roma un dialogo irripetibile sul sacro nel cinema
Una serata unica, di quelle che restano impresse nella memoria culturale della città. Giovedì 5 dicembre, alle 18, il Teatro Studio Borgna dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglie un evento eccezionale e a ingresso gratuito: Il Sacro immediato. Il Vangelo secondo Pasolini, un dialogo che vedrà protagonisti Martin Scorsese – in collegamento video – e padre Antonio Spadaro, teologo, saggista e attento osservatore del rapporto tra arte e spiritualità. A introdurre l’incontro sarà l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, mentre la conduzione è affidata alla giornalista Alessandra Sardoni. 🔗 Leggi su Funweek.it
