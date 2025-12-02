Scopri l’atrofia muscolare spinale e il suo impatto sulla vita

La SMA è una malattia genetica rara che richiede maggiore consapevolezza e informazione.

Atrofia muscolare spinale. La Lega chiede di rimuovere vincoli a prescrizione del farmaco Zolgensma. Costa: “Accesso alla terapia è ampiamente garantito” - Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute che ha ricordato come il mutato assetto regolatorio sul farmaco in questione indicato nel trattamento dell'atrofia muscolare spinale (Sma), fornisce ... Riporta quotidianosanita.it

'L'atrofia muscolare spinale sarà nello screening neonatale' - Nell'ambito della sessione Question time di oggi, il consigliere Stefano Lisci (Pd) ha chiesto alla presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, le valutazioni e gli intendimenti in merito ... Si legge su ansa.it

In commissione screening neonatale atrofia muscolare spinale - La proposta di legge presentata da Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei (FdI) "Disposizioni in materia di screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale" è stata illustrata questa ... Riporta ansa.it

Puglia, diagnosticata l'atrofia muscolare spinale a un neonato grazie allo screening - Grazie alla procedura di screening neonatale obbligatorio, attiva dal 2021 e di cui la ... Lo riporta quotidiano.net

Atrofia muscolare spinale: Famiglie Sma, il 6 e il 7 settembre convegno nazionale a Ravenna tra “evoluzione terapeutica e diverso approccio alla disabilità” - Un momento di confronto sul nuovo scenario clinico, assistenziale e sociale legato all’atrofia muscolare spinale (Sma). Segnala agensir.it

PORTATORI SANI DI ATROFIA MUSCOLARE SPINALE CERCASI - Un test diagnostico affidabile, rapido ed economico, che rintracci l'atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia neuromuscolare ... Come scrive disabili.com