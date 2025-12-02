Scopre furto | ferisce ladra con un coltello

Un furto, l’ennesimo ai danni di un chiosco di piadina nel faentino. E quando il titolare ha sorpreso i ladri - due persone a volto coperto, un uomo e una donna - nel suo chiosco in zona Porta Montanara a Faenza, non ci ha pensato due volte a chiamare i carabinieri. Ma prima che il Radiomobile manfredo, peraltro in pochissimi minuti, arrivasse sul posto, ha accoltellato uno dei due possibili malviventi. E così è stato denunciato a piede libero pure lui: per lesioni aggravate. Una denuncia naturalmente è toccata anche alle due persone sorprese in azione, entrambe già note agli archivi delle forze dell’ordine: per tentato furto aggravato, sempre a piede libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scopre furto: ferisce ladra con un coltello

