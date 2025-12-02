Scoppia il caos al mercatino di Natale è successo tutto all’improvviso

La serata era iniziata nell’atmosfera tipica delle feste: le bancarelle illuminate, il profumo di vin brulé e cannella, i bambini con gli occhi pieni di stupore. Ma proprio quando la folla si preparava a festeggiare l’inaugurazione di uno dei mercatini di Natale più celebri d’Europa, l’idillio si è trasformato in un incubo. All’improvviso, un gruppo di persone ha fatto irruzione tra i visitatori, portando con sé bandiere a forte connotazione politica e lanciando fumogeni che hanno avvolto la piazza in una nube di confusione e terrore. Il panico si è diffuso in pochi istanti, con famiglie in fuga e operatori costretti a interrompere le attività per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scoppia il caos al mercatino di Natale, è successo tutto all’improvviso

