Scoperto in Cina un immenso giacimento d’oro da oltre 1.000 tonnellate

La Cina ha annunciato la scoperta del più grande giacimento d’oro individuato sul proprio territorio dal 1949 e uno dei più rilevanti a livello mondiale: il deposito di Dadonggou, situato nella provincia nordorientale del Liaoning. Secondo le stime ufficiali – confermate dal Ministero delle Risorse Naturali cinese – il sito contiene circa 2,586 milioni di tonnellate di minerale con un grado medio di 0,56 grammi di oro per tonnellata, pari a 1.444 tonnellate di oro. Al valore attuale di mercato, la quantità complessiva supererebbe i 190 miliardi di dollari, un dato che conferisce al ritrovamento una grande importanza strategica oltre che economica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scoperto in Cina un immenso giacimento d’oro da oltre 1.000 tonnellate

