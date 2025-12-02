Scontro tra un' auto e un tir in tangenziale | un ferito e code chilometriche

Mattinata complicata per tanti pendolari in viaggio verso la città. Poco prima delle 9 di martedì 2 dicembre, la Tangenziale Ovest è infatti diventata un lungo serpentone di auto incolonnate, con rallentamenti e stop-and-go per oltre un’ora. La causa? Un incidente che ha coinvolto un’auto e un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it