Scontro tra un' auto e un tir in tangenziale | un ferito e code chilometriche
Mattinata complicata per tanti pendolari in viaggio verso la città. Poco prima delle 9 di martedì 2 dicembre, la Tangenziale Ovest è infatti diventata un lungo serpentone di auto incolonnate, con rallentamenti e stop-and-go per oltre un’ora. La causa? Un incidente che ha coinvolto un’auto e un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
