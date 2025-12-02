Scontro in aula sulla delibera per la vendita delle reti del gas | Pensateci questa notte non fatelo

“Penateci questa notte, non fatelo”. È con l’invito del consigliere comunale Pd Marco Presutti che si è chiusa la seduta del consiglio comunale del 1 dicembre che ha visto approdare in aula la discussa delibera per la vendita delle reti del gas, oggi di proprietà pubblica e in capo a Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CiaoComo. . CiaoComo Live - Dura replica del sindaco Rapinese alle dichiarazioni preliminari dell’opposizione in aula: scontro con Negretti e Cantaluppi #comunecomo #ciaocomolive #consigliocomunale #informazione - facebook.com Vai su Facebook

Scontro in aula sulla delibera per la vendita delle reti del gas: "Pensateci questa notte, non fatelo" - Questo l'invito del consigliere comunale Pd Marco Presutti che si è visto respingere la pregiudiziale con cui lamentava presunte illegittimità dell'atto. Riporta ilpescara.it

Scontro in aula sul co-housing: Ivrea compra una casa per i giovani, Cantoni vota contro e accusa la maggioranza - Delibera approvata con un solo voto contrario dopo un dibattito infuocato: dal ruolo dello ZAC! Si legge su giornalelavoce.it

San Siro: domani in Consiglio comunale la delibera sulla vendita - Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Come scrive ansa.it

Si decide il futuro di San Siro, verso sì alla vendita - Il consiglio comunale di Milano è tornato a discutere la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, con la seduta convocata a ... Scrive ansa.it

San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia - Milano, 26 settembre 2025 – Schermaglie sul metodo, polemiche sui contenuti ma nessun voto ieri pomeriggio in Consiglio comunale sulla delibera di Giunta che prevede la vendita dello stadio di San ... Scrive ilgiorno.it

Il giorno di San Siro, la delibera sulla vendita dello stadio in aula: favorevoli e contrari - E' il momento della conta finale di favorevoli e contrari alla vendita di San Siro a Inter e Milan. Scrive rainews.it