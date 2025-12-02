Scontro in aula sul Natale Salis attacca la destra | Pensate agli operai ex Ilva

Scintille in consiglio comunale tra la sindaca Silvia Salis e la capogruppo della Lega Paola Bordilli, relatrice di un'interrogazione sugli eventi natalizi in città in seguito alle polemiche sul mancato presepe a palazzo Tursi e sull'albero di Natale finto donato da Iren. Salis, replicando alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scontro in aula sul Natale, Salis attacca la destra: "Pensate agli operai ex Ilva" - La sindaca respinge le accuse della minoranza su presepe e iniziative natalizie e richiama l’attenzione sulla crisi degli operai ex Ilva; botta e risposta acceso in aula con interventi di Tassara, Bor ... genovatoday.it scrive

Genova, Lega e Fdi accusano: "La Salis cancella il presepe a Palazzo Tursi". Al suo posto, il 'Villaggio di Natale' - Montanari, atto a valorizzare i presepi dei vari quartieri della città ... Da telenord.it