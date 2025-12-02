Scontro auto-furgone ad Arezzo | donna finisce in ospedale

Ancora un incidente stradale nel pomeriggio aretino: alle 17,30 circa il 118 della Asl Toscana Sud Est è intervenuto ad Arezzo, in via dei Frati (località La Mossa), per un incidente che ha coinvolto un'auto e un furgoncino.Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

