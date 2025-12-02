Scommesse illegali in mano ai clan? I giudici | No al ritorno a Licata di Corvitto resti a Milano

I giudici della prima sezione penale, presieduta da Agata Anna Genna, hanno rigettato la richiesta della difesa di Vincenzo Corvitto, 52 anni, di Licata, che aveva chiesto di poter scontare gli arresti domiciliari nella sua città anziché a Milano, dove – secondo quanto sostenuto dai legali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

