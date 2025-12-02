Sciopero operai ex Ilva Genova aeroporto bloccato

I lavoratori in sciopero dell'ex Ilva di Genova Cornigliano e di Ansaldo Energia hanno bloccato l'area "partenze" dell'aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" collocando davanti alle porte una pala meccanica. Gli operai si sono poi spostati in corteo verso l'autostrada occupando l'A10. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero operai ex Ilva Genova, aeroporto bloccato

