Sciopero operai ex Ilva Genova aeroporto bloccato

Tg24.sky.it | 2 dic 2025

I lavoratori in sciopero dell'ex Ilva di Genova Cornigliano e di Ansaldo Energia hanno bloccato l'area "partenze" dell'aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" collocando davanti alle porte una pala meccanica. Gli operai si sono poi spostati in corteo verso l'autostrada occupando l'A10. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero operai ex ilva genova aeroporto bloccato

© Tg24.sky.it

