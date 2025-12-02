Sciopero nazionale del settore igiene ambientale | come cambia il servizio raccolta rifiuti

Le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FT-CISL, UILTrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero nazionale di settore per mercoledì 10 dicembre.L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.Sei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

DHL Express - il 20 dicembre sciopero nazionale unitario, la Filt Cgil di Roma e del Lazio lo racconta così! Insieme si protesta, insieme si vince! #filtcgilromalazio #mercielogistica #sciopero #dhl - facebook.com Vai su Facebook

? Venerdì 28 novembre a causa di uno Sciopero Nazionale indetto per l’intera giornata il #Gruppo Hera avvisa che si potranno verificare disservizi per le attività di call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche. Le prestazioni minime e il pronto interv Vai su X

Sciopero nazionale il 10 dicembre. Raccolta rifiuti garantita per servizi essenziali - Cisl, UilTrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero nazionale di settore igiene ambientale per mercoledì 10 dicembre. Secondo msn.com

Nessun accordo raggiunto per i lavoratori del settore igiene ambientale: Sgb proclama un nuovo sciopero - Il sindacato chiede un inquadramento al secondo livello per gli addetti allo spazzamento e alla raccolta rifiuti, così come previsto da Ccnl ... Come scrive ravennatoday.it

Sciopero del settore igiene ambientale: disagi per la raccolta dei rifiuti a Cagliari - Sciopero nazionale del settore di igiene ambientale: possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti a Cagliari. Secondo unionesarda.it

Sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale tra Potenza e Matera, adesione media del 70% - È in media del 70% l’adesione allo sciopero nazionale dell’igiene ambientale tra Potenza e Matera. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Sciopero igiene ambientale, in Umbria adesione 'altissima' - "In Umbria, tra i lavoratori l'adesione allo sciopero è stata altissima, a dimostrazione del forte disagio che questi stanno vivendo. ansa.it scrive

Rifiuti, Gesenu: il 17 ottobre sciopero dei lavoratori - La Gesenu informa che le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno proclamato uno sciopero generale nazionale del settore Igiene Ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, nell’ambito ... ilmessaggero.it scrive