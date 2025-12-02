Sciopero nazionale del settore igiene ambientale | come cambia il servizio raccolta rifiuti

Arezzonotizie.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FT-CISL, UILTrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero nazionale di settore per mercoledì 10 dicembre.L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.Sei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

