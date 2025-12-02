Sciare sul Cimone apertura impianti 2025 | piste in funzione e sconti sugli skipass

Sestola, 2 dicembre 2025 – Parte sabato sull’Appennino Modenese la stagione dello sci 202526, sulle piste di Passo del Lupo-Lago Ninfa a Sestola e del Cimoncino a Fanano. Alla neve fresca dei giorni scorsi si è aggiunto il fondamentale apporto degli impianti d’innevamento programmato grazie a temperature sotto lo zero in quota. Il presidente del Consorzio invernale del Cimone: “E’ un’apertura parziale”. “Si tratta di un’apertura parziale – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio invernale del Cimone - ma l’importante era aprire per il ponte dell’Immacolata, in anticipo rispetto lo scorso anno grazie al gran lavoro degli addetti ed agli investimenti per l’innevamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciare sul Cimone, apertura impianti 2025: piste in funzione e sconti sugli skipass

