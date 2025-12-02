Sci alpino cambia di nuovo il programma a Beaver Creek | nuovi orari tv streaming

Si torna alle origini con il programma della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino del settore maschile di Beaver Creek (USA): cancellata la 3a prova cronometrata, in programma giovedì 4 dicembre, al posto della quale si disputerà una seconda discesa, che si aggiunge a quella già in programma per venerdì 5. Dunque il nuovo programma prevede, dopo le prove cronometrate di oggi e domani, come detto, due discese giovedì (alle ore 19.00 italiane) e venerdì (alle ore 19.15), che saranno seguite sabato 6 dal superG (alle ore 18.30) e domenica 7 dal gigante (1a manche alle ore 18.00, 2a alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, cambia di nuovo il programma a Beaver Creek: nuovi orari, tv, streaming

