Schlein critica governo per rapporti con Tel Aviv mentre Fassino alla Knesset elogia Israele nonostante genocidio a Gaza | Stato democratico

Schlein critica il governo Meloni per i rapporti con Israele ma, nel mentre, il deputato democratico Fassino parla alla Knesset: “Lo stato ebraico è democratico" nonostante il genocidio a Gaza. Il partito democratico affronta così una divisione interna Nel momento in cui la segretaria del Pd,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Schlein critica governo per rapporti con Tel Aviv mentre Fassino alla Knesset elogia Israele nonostante genocidio a Gaza: “Stato democratico”

