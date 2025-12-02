Schlein accelera | assemblea Pd il 14 dicembre

Si farà, accelera, Elly Schlein vuole l'assemblea Pd a dicembre, il 14. Per farsi blindare il mandato e per allungare la permanenza in segretaria, la segretaria dem punta a un'assemblea per farsi consegnare "pieni poteri". La data, in corso di ufficializzazione, sarebbe domenica 14 dicembre. Il luogo sarà Roma. In quell'occasione Schlein chiederà la modifica dello statuto e l'incoronazione come candidata premier unica. È un modo per evitare l'effetto referendum sulla giustizia. Un'eventuale sconfitta, infatti, sarebbe l'arma di Giuseppe Conte per indebolirla e riproporsi leader della coalizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

