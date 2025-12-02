Schlein accelera | assemblea Pd il 14 dicembre
Si farà, accelera, Elly Schlein vuole l'assemblea Pd a dicembre, il 14. Per farsi blindare il mandato e per allungare la permanenza in segretaria, la segretaria dem punta a un'assemblea per farsi consegnare "pieni poteri". La data, in corso di ufficializzazione, sarebbe domenica 14 dicembre. Il luogo sarà Roma. In quell'occasione Schlein chiederà la modifica dello statuto e l'incoronazione come candidata premier unica. È un modo per evitare l'effetto referendum sulla giustizia. Un'eventuale sconfitta, infatti, sarebbe l'arma di Giuseppe Conte per indebolirla e riproporsi leader della coalizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Bandiere rosse e bandiere della Palestina… Altro flop targato Schlein, motivo in più per accelerare col Ponte e tutte le opere pubbliche che servono all’Italia e che la sinistra blocca da troppi anni. Foto: pagina Instagram @ponte_sullo_stretto_di_messina - facebook.com Vai su Facebook
Bandiere rosse e bandiere della Palestina… Altro flop targato Schlein, motivo in più per accelerare col Ponte e tutte le opere pubbliche che servono all’Italia e che la sinistra blocca da troppi anni. Foto: pagina Instagram @ponte_sullo_stretto_di_messina Vai su X
Schlein accelera: assemblea Pd il 14 dicembre - La segretaria dem chiederà la modifica dello statuto e l'incoronazione come candidata premier unica della coalizione ... Scrive ilfoglio.it
Schlein accelera: all'assemblea Pd pensa all'incoronazione come candidata premier. L'insidia è lo statuto - La segretaria pronta a chiedere al partito l'investitura a candidata premier ma lo statuto del Pd è stato modificato da Zingaretti e non parla di candidatura automatica. Come scrive ilfoglio.it
Pd verso il congresso anticipato? Ecco come i dem potrebbero blindare Schlein - L’assemblea nazionale del Partito Democratico potrebbe essere la sede per reinvestire Schlein con numeri più ampi di quelli del 2023 ... Segnala policymakermag.it
Schlein si rafforza ancora. E imbarca l’opposizione Pd - Guerini: «Ma prima delle politiche serve una strada per coinvolgere tutti nelle scelte» ... Come scrive editorialedomani.it
Pd, pressing dei vertici per tenere l’assemblea nazionale entro dicembre: «Lì Schlein ha la maggioranza» - Il dibattito è aperto: i riformisti chiedono la convocazione della direzione ... msn.com scrive
Il Pd e il nodo leadership. Bonaccini blinda Schlein: “Non servono congressi” - Dopo Montepulciano la segretaria incassa una maggioranza sempre più larga. Come scrive msn.com