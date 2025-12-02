Schifani replica all' opposizione e passa al contrattacco | Non avete lo straccio di un programma siete il partito del no

Prima invita a stemperare i toni del confronto politico, poi attacca l'opposizione, accusata di “non avere lo straccio di un programma”. Il presidente della Regione, Renato Schifani, replica a tratti duramente ai gruppi di minoranza che hanno presentato la mozione di sfiducia, bocciata dall'Ars a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

