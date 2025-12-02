Schifani replica all' opposizione e passa al contrattacco | Non avete lo straccio di un programma siete il partito del no

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima invita a stemperare i toni del confronto politico, poi attacca l'opposizione, accusata di “non avere lo straccio di un programma”. Il presidente della Regione, Renato Schifani, replica a tratti duramente ai gruppi di minoranza che hanno presentato la mozione di sfiducia, bocciata dall'Ars a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

schifani replica opposizione passaSchifani risponde all'opposizione e contrattacca: "Con noi tanti risultati, qual è invece il vostro progetto?" - Il governatore è intervenuto al termine di una lunga seduta d'aula, Ecco cosa ha detto prima che la mozione di sfiducia venisse respinta ... Come scrive lasicilia.it

schifani replica opposizione passaMozione di sfiducia, Schifani: "L'opposizione raccoglie le firme? Sono ampiamente sereno e tranquillo" - Il governatore ha poi risposto così a una domanda sulla richiesta dell'Antimafia regionale di revocare la concessione demaniale alla Italo- Da palermotoday.it

Ipotesi siluramento per i manager coinvolti. L'opposizione: sfiducia a Schifani - Da un lato c'è la maggioranza, che fa quadrato intorno agli indagati, dall'altro l'opposizione, che invece minaccia una mozione di sfiducia. Segnala rainews.it

Schifani, "non temo sgambetti per il bis al governo" - I rapporti con gli alleati sono "ottimi con tutti, senza distinzione; c'è un clima sereno e franco, nel rispetto delle singole posizioni, orientato verso una visione strategica comune" e "non colgo ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Schifani Replica Opposizione Passa