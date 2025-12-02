Schianto sull’autostrada traffico in tilt e momenti di paura | la situazione in tempo reale
Il pomeriggio si è tinto di grigio con l'ennesimo incidente che ha stravolto i piani di molti viaggiatori, trasformando un tragitto ordinario in un'interminabile attesa sotto il cielo di inizio dicembre. Le prime segnalazioni sono giunte rapidamente, descrivendo un tamponamento tra mezzi pesanti che ha bloccato completamente la circolazione e richiesto l'immediato intervento dei soccorritori. Una scena purtroppo non nuova, ma che oggi ha assunto contorni più preoccupanti a causa delle condizioni di uno dei conducenti coinvolti. Le prime ricostruzioni parlano di un impatto violento, uno di quei colpi improvvisi che sospendono il tempo, costringendo gli automobilisti a frenate brusche e a cercare spazio dove non c'è.
