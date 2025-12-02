Schianto frontale ad Abbadia | grande paura per un anziano
Problemi ad Abbadia Lariana. Poco prima delle 9.30 di martedì 2 dicembre due autovetture si sono scontrate frontalmente lungo la Strada Provinciale 72, una manciata di metri prima dell'innesto nella Strada Statale 36: secondo quanto appreso, nello schianto tra i due autoveicoli sarebbe rimasto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
