Scavi a Durrueli svolta a Realmonte | affiora un impianto termale mai documentato prima
Nuove e importanti scoperte archeologiche arrivano da Realmonte. La villa romana di Durrueli, affacciata sul mare e nota anche come Villa di Publio Annio, si conferma uno dei siti più affascinanti della costa agrigentina. Le attività di scavo svolte nelle scorse settimane - in convenzione con il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
