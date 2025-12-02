Scavi a cielo aperto sulla provinciale | arriva il nuovo maxi cantiere da 350 mila euro

Monzatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scavi a cielo aperto, circa 746 metri di nuova condotta e un mese di lavori. Per un valore complessivo di oltre 350 mila euro. Brianzacque prosegue in Brianza il programma di interventi finanziati dal Pnrr per la riduzione delle perdite idriche, la gestione delle pressioni di esercizio e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scavi cielo aperto provincialeScavi a cielo aperto sulla provinciale: arriva il nuovo maxi cantiere da 350 mila euro - Brianzacque prosegue in Brianza il programma di interventi finanziati dal ... Segnala monzatoday.it

Piazza Paltineri nuova con le zone pedonali e un museo a cielo aperto - Appena terminati gli scavi per la fibra ottica in piazza, è stato dato il via alle opere di rinnovo dell'area urbana su cui si affacciano il ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Pompei aula a cielo aperto: la Fao trasforma gli scavi in luogo dove imparare la sostenibilità e a coltivare e mangiare in maniera sana - L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, Organizzazione ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Scavi Cielo Aperto Provinciale