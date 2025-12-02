Scarlett Johansson torna a parlare di Woody Allen e del suo supporto al regista

Scarlett Johansson è tornata a parlare del suo sostegno a Woody Allen, che è stato ripudiato da gran parte dell’industria cinematografica a causa delle accuse di abusi sessuali mosse dalla figliastra, Dylan Farrow. L’attrice, che ha recitato in tre film diretti da Allen, ovvero “Match Point”, “Scoop” e “Vicky Christina Barcelona”, è uno dei pochi nomi ad aver pubblicamente preso le difese del regista in merito alle accuse, avanzate per la prima volta nel 1992 e riprese sulla scia del movimento #MeToo, accuse che Allen ha costantemente negato e che sono state oggetto di indagini e respinte dalle autorità di New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Scarlett Johansson torna a parlare di Woody Allen e del suo supporto al regista

