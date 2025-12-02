Scandalo in Ue frode sulla formazione dei diplomatici | tre fermati tra cui l' ex ministro Mogherini

La Procura europea (Eppo) sta conducendo perquisizioni presso il Collegio d'Europa di Bruges (Belgio) e il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) dell'Ue a Bruxelles, nell'ambito di un'indagine su presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici. Tre sospettati sono stati arrestati, tra cui Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Procura europea in una nota. Su richiesta dell'Eppo, approvata dal giudice istruttore, la Polizia federale (FGP West-Vlaanderen) ha effettuato perquisizioni in diversi edifici del Collegio d'Europa di Bruges, presso il Servizio europeo per l'azione esterna a Bruxelles e presso le abitazioni dei sospettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scandalo in Ue, frode sulla formazione dei diplomatici: tre fermati, tra cui l'ex ministro Mogherini

