Scandalo in Ue frode sulla formazione dei diplomatici | fermati la Mogherini e l' ex ambasciatore Sannino
La formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici finisce nel mirino della procura europea (Eppo). I magistrati della procura europea (Eppo), che ipotizza una frode sui fondi, ha fermato l'ex ministra ed ex Alta rappresentante Ue e rettrice del Collegio D'Europa Federica Mogherini, e l'ex segretario generale del Sea, ora alla direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriene e Nord Africa Stefano Sannino. Su richiesta dell'Eppo, approvata dal giudice istruttore, la Polizia federale (FGP West-Vlaanderen) ha effettuato perquisizioni in diversi edifici del Collegio d'Europa di Bruges, presso il Servizio europeo per l'azione esterna a Bruxelles e presso le abitazioni dei sospettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
