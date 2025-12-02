Scalata a Mediobanca le accuse della procura a Lovaglio

Secondo la procura di Milano che indaga sulla scalata a Mediobanca, l’ad del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, verrebbe considerato un «concorrente esterno» che avrebbe contribuito a una «strategia coordinata» con l’obiettivo finale di arrivare a Generali. Il quadro investigativo, spiegano fonti che seguono il dossier, resta in divenire: «L’inchiesta è tutt’altro che chiusa», riporta Repubblica. Un’indicazione che emerge anche dal provvedimento notificato giovedì 27 novembre ai tre indagati principali e ad altre persone sottoposte a perquisizione, da cui i pm intendono ricostruire «con quali obiettivi e con quali interlocutori e prospettive sia stata concepita e poi realizzata l’Ops di Mps su Mediobanca». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scalata a Mediobanca, le accuse della procura a Lovaglio

