Scala Lady Macbeth nel distretto di Mcens | Šostakovic libero intellettuale Un esempio per i giovani d’oggi
Milano, 2 dicembre 2025 – Da una parte una donna perversa e disperata, dall’altra una musica diabolica e piena di eccessi che condannò Dmitrij Šostakovic a non comporre più opere. ‘Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk’, l’opera che inaugura la nuova stagione alla Scala è considerata uno dei capolavori musicali del Novecento. Raffaele Mellace, musicologo, responsabile scientifico ed editoriale del Teatro alla Scala racconta. Professore, perché, ancora oggi, è un’opera poco rappresentata? “È impegnativa, richiede una protagonista di grande personalità, tanti interpreti, un coro molto attivo e un’orchestra di prim’ordine, a sostenere un’arcata drammatica di ampio respiro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
