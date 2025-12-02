Scafatese dopo l’allenatore interrotto il rapporto anche con Totò Di Natale

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono giorni strani quelli che sta vivendo la Scafatese che nel giro di poco più di 24 ore ha preso delle decisioni importanti relative allo staff. Ieri c’era stata l’interruzione, a sorpresa, del rapporto con mister Esposito (LEGGI QUI) nonostante il primo posto in classifica a +4 sulle seconde. Pochi minuti fa, attraverso i social, i canarini hanno annunciato anche la fine della collaborazione con il Club Manager Antonio Di Natale, un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni vista la sua carriera nel mondo del calcio. Una scelta, al pari di quella del mister che al momento non ha avuto spiegazione da parte della società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

