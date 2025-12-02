AREZZO Ha il sapore dell’ultima spiaggia la sfida che il Centro Tecnico BM Arezzo disputa, oggi a Torino alle ore 18, contro il Gran Torino Draft nel posticipo della decima giornata di serie B interregionale. La stagione è ancora lunga, ma per provare a risalire la china non si può davvero più sbagliare. Al PalaEinaudi di Moncalieri si affrontano l’ultima in classifica, ancora a secco di punti, e appunto la Scuola Basket Arezzo, che ha vinto una sola volta (contro Cecina) e ha perso le altre otto gare finora, di cui sei consecutive. La compagine piemontese subisce tanto (88 punti a partita di media) ma segna più della Sba (74,5 punti contro i 69,2 degli aretini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sba, operazione riscatto. Lemmi e Toia alla carica