Savignano merita una polizia locale vicina ai cittadini

La lista civica "Coraggio Savignano Cambia", per voce dei suoi consiglieri comunali Andrea Palermo e Chiara Magnani interviene sulle gravi criticità della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare denunciate da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: condizioni di lavoro inadeguate, tre sedi operative che rallentano gli interventi e carenza di personale che compromette la sicurezza. Dicono i consiglieri Andrea Palermo e Chiara Magnani: "La situazione è ormai insostenibile. L’attuale organizzazione non garantisce né efficienza né dignità professionale agli agenti". Coraggio Savignano Cambia propone, come indicato nel proprio programma elettorale, che Savignano si doti di una Polizia Locale propria, gestita direttamente dal Sindaco, così da garantire un servizio più rapido, presente e vicino ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Savignano merita una polizia locale vicina ai cittadini"

