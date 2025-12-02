Satnam Singh l' imputato Lovato al processo | Ero nel panico non chiamai i soccorsi

“Quel macchinario era artigianale e lo utilizzavo soltanto io. Satnam usava solo il trattore e sbloccava i teli sul terreno. Quel giorno gli dissi di non toccare niente mentre andavo a parlare con Soni. Ma poi abbiamo sentito le urla. Ero di spalle e quando mi sono girato ho visto Satnam a terra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

LATINA. Nuova udienza oggi al Tribunale di Latina nel processo per la morte del bracciante agricolo indiano Satnam Singh. In aula è comparso l’imprenditore Antonello Lovato, accusato di aver lasciato il lavoratore davanti alla sua abitazione con il braccio tra - facebook.com Vai su Facebook

Lovato in aula per la morte di Satnam Singh: «Non avevo con me il telefono, erano momenti concitati» - In Corte d'assise per la morte di Satnam Singh sta parlando l'imputato per l'omicidio, Antonello Lovato che sta rispondendo alle domande del pm. latinaoggi.eu scrive

"Fu la compagna a chiedermi di portare Satnam a casa" - Al processo per la morte del bracciante la difesa del datore di lavoro Antonello Lovato, imputato con l'accusa di omicidio volontario ... Lo riporta rainews.it

Processo Satnam bis, raffica di eccezioni in aula: Comuni e sindacati chiedono di costituirsi parti civili - I Comuni di Cisterna e Latina e la Cgil rivendicano il diritto a stare nel processo. Lo riporta latinaoggi.eu

Landini incontra i genitori di Satnam Singh: "Chiediamo giustizia" - La famiglia chiede di poter restare in Italia per tutta la durata del processo che vede imputato Antonello Lovato, ritenuto dalla Procura responsabile della morte del bracciante indiano. Secondo rainews.it

Morte Satnam: teste, "Lovato mi fece segno di stare zitto" - Si è celebrata questa mattina, nella corte d'Assise del tribunale di Latina, la terza udienza del processo ad Antonello Lovato, l'uomo accusato dell'omicidio doloso con dolo eventuale di Satnam Singh, ... Riporta ansa.it

Satnam Singh, bracciante agricolo morto sul lavoro/ Antonello Lovato accusato di omicidio (e caporalato) - Chi è Satnam Singh, il bracciante agricolo morto dissanguato sul lavoro: a Un Giorno in Pretura il caso per il quale Antonello Lovato è accusato di omicidio IL CASO SATNAM SINGH A UN GIORNO IN PRETURA ... Si legge su ilsussidiario.net