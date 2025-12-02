Sarri torna sull’episodio di San Siro e guarda già al Milan in Coppa Italia

Maurizio Sarri prova a spegnere il fuoco delle polemiche ma non rinuncia a una riflessione che, inevitabilmente, riporta a quanto accaduto domenica sera a San Siro. L’episodio del contatto in area rossonera ha alimentato tensione e discussioni, ma il tecnico biancoceleste vuole andare oltre. “Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sulla prossima partita, senza crearsi alibi sugli arbitraggi”, ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset. Una linea chiara, quasi un invito allo spogliatoio a non trasformare una notte complicata in un peso per il futuro. Poi un suggerimento, lanciato con l’ironia disincantata che lo contraddistingue: “Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Sarri torna sull’episodio di San Siro e guarda già al Milan in Coppa Italia

