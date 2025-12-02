Sarri | Propongo di mettere le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine l’arbitro non era tranquillo
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, giovedì ritroverà il Milan in Coppa Italia, dopo la sconfitta 1-0 sabato. Ai microfoni di Sportmediaset, in seguito al silenzio stampa dopo il match di campionato, ha parlato della decisione dell’arbitro di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio negli ultimi minuti di gara. Le parole di Sarri. Sarri ha dichiarato: « Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
