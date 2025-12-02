Sarri dopo il silenzio stampa | Arbitri sotto pressione ma non cerchiamo alibi

Dopo il conteso finale di Milan-Lazio di sabato scorso, che ha lasciato molti dubbi arbitrali, Maurizio Sarri rompe il silenzio e commenta la situazione ai microfoni di Sportmediaset. Il tecnico biancoceleste, che dopo la partita aveva scelto la via del silenzio stampa, torna a parlare di quella serata, ribadendo la necessità di concentrazione e serenità in vista dei prossimi impegni. “Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sulla prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi”, ha spiegato Sarri, riferendosi al contatto tra Pavlovic e Marusic che ha scatenato polemiche sul finale di San Siro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

