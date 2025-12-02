Sarno ospita il primo Special Olympics Italia | incontro all' IC Giovanni Amendola
Si terrà domani (mercoledì 3 dicembre), alle ore 10, a Sarno, il primo Special Olympics Italia presso le strutture sportive dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola”.Una giornata dedicata all’inclusione e allo sport, con 250 atleti, 50 volontari e 4 discipline sportive, accompagnata dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Il 3 dicembre 2025, alle ore 10.00, Sarno ospita il primo Special Olympics Italia presso le strutture sportive dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola”. Una giornata dedicata all’inclusione e allo sport, con 250 atleti, 50 volontari e 4 discipline sportive, acco - facebook.com Vai su Facebook
Sarno ospita il primo Special Olympics Italia: incontro all'I.C. "Giovanni Amendola" - La giornata prenderà il via con l’accensione della fiaccola olimpica da parte del sindaco Francesco Squillante ... Come scrive salernotoday.it