Preparate le forchette e il palato, perché venerdì 5 dicembre torna a Sarezzo lo Spiedo del Paulì! Un'occasione imperdibile per chi ama la cucina bresciana e godersela in compagnia, per gustarsi uno dei piatti nostrani più amati. In cucina ci saranno, per l'occasione, i mastri spiedisti Zano e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

