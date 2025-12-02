Sarchioto sul ring per il mondiale Ubo Notte per appassionati al palasport
Sabato prossimo alle 20.30 il palasport riproporrà di nuovo la grande boxe e non sarà soltanto una banale operazione nostalgica per rievocare l’indimenticabile epoca di Alessandro e Massimiliano Duran, con i loro innumerevoli campionati italiani, europei e mondiali, bensì un concreto tentativo di riportare il secolare pugilato ferrarese al posto che storicamente gli spetta. Una grande speranza del pugilato italiano, il peso medio laziale di Lavinio Giovanni Sarchioto, oggi amministrato da Momo Duran, sarà chiamato alla più difficile e prestigiosa prova della carriera (12 vittorie con 9 ko e una sola sconfitta ai punti), affrontando il campione della Tanzania Ramadhan Mkwakwate, reduce da sette successi consecutivi, di cui 5 ottenuti per ko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
ANZIO - GIOVANNI SARCHIOTO IN UN'ALTRA SFIDA MONDIALE: SUL RING CONTRO MKWAKWAET PER IL TITOLO MONDIALE UBO NON RICONOSCIUTO DALLA FPI Il prossimo 6 dicembre, al Palasport di Ferrara, la manifestazione organizzata dalla Bo - facebook.com Vai su Facebook
Classifica MotoGp/ Mondiale piloti, Gp Austria 2023 Red Bull Ring: Bagnaia vola a +62! (19-20 agosto) - Classifica MotoGp: il Mondiale piloti dopo il Gp Austria 2023 Red Bull Ring con Pecco Bagnaia che vince anche la gara lunga e vola a +62 su Jorge Martin, Luca Marini sale al sesto posto. Secondo ilsussidiario.net
Giovanni Sarchioto fa il salto di qualità: l’inglese Lomotey ko al nono round - Non ha mai avuto fretta, ha studiato con calma il proprio avversario senza lasciarsi ingolosire dalla tentazione di caricare i colpi. Si legge su repubblica.it
Sarchioto, sfida iridata al palasport. A Ferrara per cercare la consacrazione - Fisico possente, 28 anni di età, di Lavinio (Anzio) ma da alcuni mesi pugilisticamente trasferito a Ferrara sotto la guida di Massimiliano Duran. Riporta ilrestodelcarlino.it