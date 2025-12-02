sarchioto sul ring per il mondiale ubo notte per appassionati al palasport

Sabato prossimo alle 20.30 il palasport riproporrà di nuovo la grande boxe e non sarà soltanto una banale operazione nostalgica per rievocare l’indimenticabile epoca di Alessandro e Massimiliano Duran, con i loro innumerevoli campionati italiani, europei e mondiali, bensì un concreto tentativo di riportare il secolare pugilato ferrarese al posto che storicamente gli spetta. Una grande speranza del pugilato italiano, il peso medio laziale di Lavinio Giovanni Sarchioto, oggi amministrato da Momo Duran, sarà chiamato alla più difficile e prestigiosa prova della carriera (12 vittorie con 9 ko e una sola sconfitta ai punti), affrontando il campione della Tanzania Ramadhan Mkwakwate, reduce da sette successi consecutivi, di cui 5 ottenuti per ko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

